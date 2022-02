Hija de Diego Verdaguer le dedicó desgarrador mensaje en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 28 de enero se dio la lamentable noticia de que Diego Verdaguer habría fallecido a sus 70 años, por complicaciones relacionadas con el Covid-19.

Por supuesto muchos artistas se unieron a las condolencias e hicieron llegar un sin fin de mensajes especialmente para el cantante argentino, quien dejó un gran legado en su música que sus fanáticos podrán recordarlo por siempre.

Hace apenas unas horas, Ana Victoria, hija menor del cantante compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje, en el que reveló estar desconsolada debido al gran dolor que provoca la ausencia de su padre.

En la publicación la también cantante confesó para sus seguidores que nunca se imaginó que tendría que seguir su vida, sin el apoyo y amor que le ofrecía su padre diariamente y a quien disfrutó por muchos años.

Jamás me imagine vivir sin tu ternura cerca. Cuando te tenía tan a la mano como te disfruté. Pero me destroza pensar que estos momentos ya no se repetirán en este plano que compartíamos terrenalmente tan armoniosamente siempre”, escribió Ana Victoria.