Hija de Biby Gaytán volverá a México

ESPAÑA.- Fue hace casi dos años que Alejandra Capetillo dejó la casa de sus padres de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo para partir a España a terminar sus estudios y trabajar para una reconocida marca de ropa.

Desde hace un tiempo que la joven se volvió viral en redes sociales debido a los videos que hace de ‘outfits’ incluso llegó a utilizar has ropa del armario de su papá, chamarras de piel en especial.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Alejandra reveló para sus seguidores que estaba por volver a México después de un año y medio que se encontraba en España y no había podido regresar a su casa.

Además la ‘influencer’ reveló que son muchos seguidores los que también se encuentran lejos de su hogar algunos hasta han llegado pasar hasta 15 años, pero para la joven este momento implica muchos sentimientos encontrados.

Todo esa gente que pasa y pasa años sin ver a su familia, si yo con un año y medio que a comparación con lo de muchos de ustedes han pasado, la verdad 10 o 14 años me da algo” comentó.

Sin embargo Alejandra reveló que al ver que otras personas tienen más tiempo sin ver a sus seres queridos la han enseñado a valorar, el poder tener la oportunidad de poder volverlos a ver.

La hija de Biby Gaytán confesó que de momento necesita volver a “empaparse” de la cultura mexicana además de llenarse de energía con sus seres querido porque según lo necesita.

¿Ale Capetillo se unirá a un reality show?

Hace unos días que Ale Capetillo compartió un video en el que uno de sus fanáticos le cuestionó si formaría parte de un reality show, a lo que reveló que no estaba segura de ello.



"No sé, no sé, no sé, es que a ver fue super divertido cuando lo hice con mi familia, estuve en los primeros tres días de grabación, pero después me vine a vivir a Madrid, que parte del reality fue que yo me vine” comentó la joven.