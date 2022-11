¿Hija de Biby Gaytán se unirá a reality show?

ESPAÑA.- Ale Capetillo se ha vuelto popular en redes sociales gracias a su gran influencia de la moda, además de ser hija de uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo entre Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Fue hace un año cuand la familia Capetillo Gaytán dio a conocer su reality show, donde se dio a conocer la “despedida” para Alejandra quien se encuentra radicando en España terminando sus estudios y trabajando para una reconocida marca de ropa.

La joven de 23 años suele ser muy activa en sus redes sociales donde constantemente realiza dinámicas para que sus seguidores le cuestionen un poco más de su vida personal y profesional.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Ale Capetillo compartió un video en el que uno de sus fanáticos le cuestionó si formaría parte de un reality show, a lo que reveló que no estaba segura de ello.

No sé, no sé, no sé, es que a ver fue super divertido cuando lo hice con mi familia, estuve en los primeros tres días de grabación, pero después me vine a vivir a Madrid, que parte del reality fue que yo me vine” comentó la joven.