Hija de Biby Gaytán asegura que "alucina"

ESPAÑA.- Ale Capetillo se ha destacado en redes sociales por su gusto y pasión por la moda, además de ser la hija de uno de los matrimonios más famosos del espectáculo el de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Hay que recordar que la joven se encuentra viviendo en España donde está terminando sus estudios universitarios, además de trabajar en una reconocida marca de ropa.

Hace unas horas que Alejandra Capetillo “preocupó” a sus seguidores al revelar un padecimiento que al parecer se encuentra “sufriendo” desde hace un tiempo y que tendrá que ir con un especialista para que la puedan atender.

En la grabación la ‘influencer’ reveló que desde hace un tiempo por las noches al levantarse “alucinaba”, a pesar de que despertaba completamente aseguró a la cámara que llegaba a ver cosas.

Me levantaba y estaba despierta y literal osea ojos abiertos y veía cosas en México y no es broma es verídico, ahorita les enseñaré lo que leí, ya no me pasaba desde hace años y ayer me pasó” comentó la joven.