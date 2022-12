Hija de Biby Gaytán se “queda en la calle” en España a lado de su novio

ESPAÑA.- Alejandra Capetillo se ha convertido en una gran influyente en la moda por medio de redes sociales, además de ser hija de uno de los matrimonios más famosos del espectáculo el de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Hay que recordar que actualmente la joven de 22 años se encuentra estudiando en España donde también comparte una relación a lado de Nader Shoueiry, con quien ha hecho pública su divertida relación.

Hace unas por medio de su cuenta de Instagram Alejandra reveló que en días pasados a lado de su novio habían vivido una “lamentable” experiencia, debido a que en una noche decidieron sacar a pasear a sus perritos, pero el joven se confundió de llaves.

La pareja tuvo que pedirle a uno de sus vecinos que le abriera la puerta principal, pero el problema fue que su departamento estaba cerrado por lo que tuvieron que adaptar una botella de plástico para empujar la puerta.

Vamos a ver si se logra, te voy ayudar un rato porque me da mucha ansiedad los ruidos así de fuertes, no puedo me da ansiedad y que salga alguien, se espante y llamen a la policía” comentó la joven.