Hija de Biby Gaytán revela historia paranormal que vivió en su infancia 

ESPAÑA.- Alejandra Capetillo ha destacado en redes sociales por su gusto y pasión por la moda, además de ser una de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo uno de los matrimonios más estables del espectáculo.

Actualmente la joven se encuentra radicando en España donde se encuentra estudiando la universidad, además de trabajar en una reconocida marca de ropa, uno de sus sueños más importantes.

Ale Capetillo se ha mantenido activa en sus redes sociales donde suele mantenerse en contacto con sus seguidores y hace unas horas les pidió que le hicieran preguntas de lo que ellos quisieran.

Uno de sus fanáticos le cuestionó sobre si en algún momento de su vida había vivido una experiencia paranormal a lo que Alejandra admitió que durante su infancia veía a una mujer.

Yo de chiquita Pao y yo vivíamos en el mismo cuarto, yo siempre he sido sonámbula toda mi vida y de chiquita todavía más, y yo me acuerdo que de chiquita siempre me levantaba veía una señora al final de mi cama” comentó Alejandra.