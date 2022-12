Hija de Biby Gaytán llega a México directo a comer tacos

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Capetillo saltó a la fama en redes sociales gracias a su pasión y gusto por la moda, donde constantemente llegó a compartir originales ‘outfits’ entre ellos hechos por la ropa de su padre el actor Eduardo Capetillo.

Hay que recordar que la joven es fruto del matrimonio entre Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, pero hace un par de años que se fue a vivir a España para poder terminar sus estudios y trabajar para una reconocida marca de modas.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Alejandra compartió algunas imágenes donde aparece en el interior de una taquería a lado de su mamá Biby Gaytán.

La joven por medio de una grabación relató que desde su llegada a la Ciudad de México le pidió a sus padres que la llevaran a la taquería más cercana porque no aguantaba más tiempo sin comer esta comida.

Llegué ayer, y lo primero que hice cuando me subí al coche de mis papás, Pau fue la que me recibió con matracos, lo primero que hice cuando me subí fue “necesito ir por unos tacos”” comentó Alejandra.

Alejandra agregó que al llegar su hermana Ana Paula Capetillo la recibió con matracas, pero ella lo único que quería es tener la oportunidad de poder comer unos tacos acompañada de su familia.

La hija de Biby Gaytán estará este fin de año a lado de sus seres queridos después d además de un año sin poder estar con ellos, hasta el momento no ha dado más detalles sobre si estará más tiempo.



¿Ale Capetillo se unirá a un reality show?

Hace un par de meses que Ale Capetillo compartió un video en el que uno de sus fanáticos le cuestionó si formaría parte de un reality show, a lo que reveló que no estaba segura de ello.

"No sé, no sé, no sé, es que a ver fue super divertido cuando lo hice con mi familia, estuve en los primeros tres días de grabación, pero después me vine a vivir a Madrid, que parte del reality fue que yo me vine” comentó la joven.