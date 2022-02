Hija de Biby Gaytán le "transforma" el rostro

CIUDA DDE MÉXICO.- Biby Gaytán es una de las actrices con más reconocimiento en la televisión mexicana, aunque actualmente se dedica totalmente a la familia que formó a lado del también actor, Eduardo Capetillo.

Aunque la artista decidió alejarse de la televisión, ahora es una de las figuras más activas en sus redes sociales, hasta cuenta con su propio canal de YouTube donde ha compartido recetas y experiencias familiares al público.

Hace unas horas por medio de sus historias de Instagram Biby apareció a lado de una de sus hijas Ana Paula, quien decidió ayudarle a modificar y mejorar una parte del rostro para que se viera más “natural”.

La artista mexicana durante toda su vida se habría pintado su ceja de un color muy oscuro, por lo que su hija le propuso pintarla pero ahora de un color mucho más natural para que no se notara tan marcada.

No me despeines, deja aprendo y no me despintes la boca” reveló la actriz.