Hija de Bárbara de Regil se “enoja” con la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices con mayor influencia en las redes sociales, gracias al contenido motivacional que ha ofrecido a sus fanáticos a que logren cambiar su estilo de vida.

Actualmente la actriz se encuentra trabajando en Los Cabos, lejos de su familia pero si hay algo que le ha caracterizado es su relación tan cercana con su hija Mar de Regil que actualmente estudia diseño de modas.

Por supuesto ambas se han caracterizado por tener de las figuras más “envidiadas” del espectáculo, incluso al parecer Bárbara de Regil suele ponerse la misma ropa de su hija o por lo menos así lo dio a entender.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Bárbara como todos los días presumió su ‘outfit’ diario, que en esta ocasión consistía en una pantalón y top de color azul.

Sin embargo inmediatamente su hija reaccionó a la historia y le “reclamó” por utilizar su pantalón, que al parecer tenía buscándolo desde hace tiempo pero no lo encontraba, algo que al parecer le pudo haber "molestado".

Por su parte Bárbara de Regil reveló que eso sucedía porque a ambas les quedaba la misma ropa, lo que facilita que suelen compartirla, además admitió lo mucho que le había gustado el pantalón.

En más de una ocasión la actriz ha revelado que a sus 16 años tuvo a su hija y tuvo que salir adelante sola, debido a que no contó con el apoyo de su expareja de aquel entonces.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara de Regil a través de sus historias compartió su molestia sobre una persona que le habría quedado mal con el vestuario que utilizaría en el día de la presentación de la telenovela ‘Cabo’.

El caso es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación, literal yo la busqué a ella desde el 22 de septiembre osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes” comentó Bárbara.