Hija de Angélica Rivera comparte su primer experiencia en marcha LGBT 

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro es actualmente una de las jovenes más talentosas en el medio del espectáculo, ha demostrado que su talento habría sido heredado por su madre, Angélica Rivera.



La actriz se ha caracterizado por ser muy activa en sus redes sociales donde constantemente comparte un poco de su vida personal, proyectos artísticos y hasta aquellas dedicatorias para su novio.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Sofía dio a conocer un video para mostrar los distintos momento que vivió en su primera marcha de LGBT en Ciudad de México, donde pudo estar en el exterior de un camión, para que la vieran todos los presentes.

En la grabación se puede ver que Sofía acudió al evento con un hermoso vestido en todos los colores y declaró que era un día muy especial y que el amor no debería ser una razón para “esconderse” comentó la actriz.

LOVE IS NEVER WRONG AND LOVE HAS NO GENDER . Que hermoso día, lleno de tanto y tanto amor .Todes merecemos los mismos derechos. Porque el amor es lo más hermoso qué hay para ser escondido en un closet. Todes debemos sentirnos libres de decidir a quien amar. Y amar JAMÁS estará mal.Todes somos seres humanos y todes nos merecemos sentirnos respetados, libres, amados y FELICES” escribió en la publicación.