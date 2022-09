Hija  de Alicia Villarreal habla del hate en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Melenie Carmona es hija de los artistas Alicia Villarreal y Arturo Carmona, aunque hace años terminaron su relación, ha mantenido una cordial amistad en honor a su hija.

Desde hace un par de años que la modelo ha logrado tener popularidad en redes sociales, gracias a su carisma y ocurrencia con la que se deja ver frente a la cámara en su día a día.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Melenie realizó una ronda de preguntas y respuestas con el objetivo de que los usuarios le cuestionaron un poco de su vida.

Uno de sus fanáticos le cuestionó cómo manejaba el ‘hate’ que se vive en redes sociales, a lo que la joven manifestó sentirse afortunada por lograr tener una comunidad muy afectiva.





Yo no considero que reciba tanto ‘hate’, obviamente hay comentario no tan positivos’, pero no sé como reaccionaría se llegaría a pasar” comentó la joven.