Hija de Alicia Villarreal debuta cantando en el escenario

MONTERREY.- Melenie Carmona se ha vuelto popular en redes sociales por su carisma y belleza que deja ver frente a las cámaras, además es hija de los artistas Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Desde hace unos meses se llegarona publicar videos donde se podía ver que Melenie Carmona había heredado el talento de su mamá Alicia Villarreal y muchos sus seguidores le habrían pedido que apareciera en el escenario.

Después de tantos años de espera, Melenie Carmona debutó como cantante durante el evento Nortex 2022 en Monterrey, donde estuvo a lado de su madre cantado algunos éxitos de su carrera.

La joven apareció en el escenario a lado de su madre interpretando el tema de “Te aprovechas”, mientras se alcanzaban a escuchar los gritos por parte de sus seguidores que se emocionaron al verla.

Primero que nada quier darle las gracias a todas las personas que están diciendo que lo hice muy bien, felicidades, no saben lo que significa para mi, obviamente estaba super nerviosa no fue mi mejor presentación, pero sigo trabajando para mejorar” comentó Melanie.

La hija de Alicia Villarreal relató que minutos antes de la presentación tenía muchos nervios al grado que empezó a temblar, es por eso que decidió respirar hondo y comenzar a orar, porque su padre fue quien brindó esta recomendación.

Por supuesto sus fanáticos reaccionaron ante la publicación que hizo la joven en su cuenta de Instagram: “hermosa muchas felicidades”, “dos gotas de agua”, “que bonitas es verlas juntas en el escenario”, fueron algunos de los que se pueden leer.

Melenie Carmona agradecida con Alicia Villareal

La joven cantante aprovechó para agradecer a su madre por el apoyo y seguridad que le ha brindado, porque a pesar de los años que tardó en aparecer en el escenario, se mostró muy afortunada de nunca sentir alguna presión por su parte.



"Gracias por compartir este momento conmigo porque tu y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado” fue parte de lo que escribió.