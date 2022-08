Hija de Aislinn Derbez "cachetea" a Vadhir Derbez

ESPAÑA.- Vadhir Derbez comenzó su carrera artística desde temprana edad con algunas participaciones en telenovelas infantiles, desde entonces se ha ganado el apoyo incondicional de sus seguidores.

Además el hijo de Eugenio Derbez se ha caracterizado por ser muy cercano a su familia, prueba de ellos es que constantemente suele realizar viajes a lado de su hermana Aislinn Derbez y su hija Kailani.

A través de las historias de Instagram de Aislinn compartió un emotivo momento en el que el cantante se encontraba brindándole clases de “actuación” a su sobrina quien mostró mucho interés.

En el video se puede ver que Vadhir comienza a “actuar” y le pide a la menor que le de una cachetada por su parte Kai inmediatamente realiza la acción y comienza a reírse.

@vadhird dándole clases de actuación de cachetada a Kai” se puede leer en la publicación.

Sin embargo en el video se puede ver que la menor no deja de darle “cachetadas” a Vadhir al punto que el actor le pide que ya no lo haga, mientras que la hija de Mauricio Ochmann no deja de sonreír.

Los fanáticos del artista hicieron llegar sus muestras de cariño y seguramente algunos de ellos les robó la atención el talento de Kailani que seguramente seguirá los pasos de sus padres con sus habilidades artísticas.





Alessandra Rosaldo comparte momento entre Vadhir y Aitana

Alessandra compartió una fotografía en sus redes sociales donde Vahir a parece a lado de Aitana, mientras ambos se encuentran videojuegos.

En la imagen se puede ver el rostro de emoción entre Vahidr y Aitana su hermana menor, al aparecer ambos habrían ganado en dicho juego y Alessandra reconoció el gran amor que mantienen ambos.