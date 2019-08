Hermanos Russo desearían ver a Keanu Reeves dentro del MCU

Los directores de Endgame, Joe y Anthony Russo, piensan que Moon Knight sería el personaje perfecto para que interprete Keanu Reeves en el MCU.

La franquicia se encuentra en una fase de transición después de concluir la saga del infinito. Esto significa que se introducirán nuevos héroes en los próximos años, con proyectos como Chloe Zhao Eternals y Shang Chi and the Legend of the Ten Rings de Daniel Destin Cretton. Pero uno de los héroes más esperados para debutar eventualmente es Marc Sceptor, también conocido como Moon Knight.

No es ningún secreto que Marvel Studios ha querido que la estrella de John Wick aparezca en su franquicia interconectada. Se suponía que interpretaría a Yon Rogg en Captain Marvel (un papel que fue para Jude Law), pero tuvo que retirarse debido a un conflicto de programación. Una vez más se rumoreó para Eternals, pero con un conjunto de reparto confirmado que no lo incluye a él, el actor continúa abierto para interpretar a otro personaje de MCU. Y cuando se les pregunta, los rusos dicen que quieren ver a Reeves como Sceptor.

MARVEL- UCM- MCU



Los hermanos Russo quieren a Keanu Reeves como el "Caballero Luna". Todavía nada oficial. pic.twitter.com/jJUObPF2zS — Master Geek (@MasterGeekTW) July 27, 2019

Hablando con Kevin Smith para IMDb en la Comic-Con de San Diego de este año, a los Russos se les pidió que eligieran a un actor favorito de los fanáticos en el MCU. El dúo estaba desconcertado, y Joe dijo que "es ilimitado". Pero cuando el presentador planteó la idea de Reeves como Moon Knight, los cineastas rápidamente se unieron a esa elección de casting "una buena decisión".

Dada la lista oficial de Marvel Studios, cualquier esperanza de ver a Reeves como Moon Knight podría tomar un tiempo. Entre sus proyectos de pantalla grande y pantalla pequeña.

