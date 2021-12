Hermanos Bogdanoff: Quién era Grichka Bogdanoff y de qué falleció

FRANCIA.-La personalidad de la televisión francesa, Grichka Bogdanoff falleció el martes por complicaciones de Covid-19, rodeada de familiares, revelaron medios internacionales.

Bogdanoff fue ingresado en un hospital de París el 15 de diciembre después de contraer el virus Covid-19.

¿Quién fue Grichka Bogdanoff?

Grichka Bogdanoff, cuyo apellido también se escribe Bogdanov, tenía 72 años cuando murió y era conocido por sus apariciones en la televisión francesa junto a su hermano, Igor.

Sus papeles prominentes en el programa de ciencia ficción, Temps X, que se emitió en la década de 1980, los ayudó a convertirse en un nombre familiar. Sin embargo, los hermanos también se habían hecho un nombre en la comunidad científica como físicos matemáticos.

Esto les valió la fama de la crítica durante lo que se conoció como el caso Bogdanoff.

El supuesto escándalo de los hermanos descubrió que ambos habían publicado en varias revistas científicas alegando que habían encontrado una conexión entre la temperatura infinita y el tiempo imaginario.

Según los informes, los científicos lucharon por descubrir qué querían decir los gemelos Bogdanoff con esta declaración y luego afirmaron que no tenía ningún mérito.

El Dr. John Baez, físico y teórico de la gravedad cuántica de la Universidad de California en Riverside, dijo al New York Times en 2002: "Una cosa que me parece bastante clara es que los Bogdanov no saben cómo hacer física".

Más recientemente, Bogdanoff y su hermano Igor aparecieron en la versión francesa de The Masked Singer (¿Quién es la Máscara?) en 2020.

¿Cómo murió Grichka Bogdanoff?

Grichka Bogdanoff fue trasladado de urgencia al Hospital Georges-Pompidou en Francia el 15 de diciembre de 2021 por complicaciones del Covid-19.

La familia de Bogdanoff dijo que estaba "Rodeado por el amor de su familia y sus seres queridos, Grichka Bogdanoff falleció pacíficamente para unirse a sus estrellas", dijo su agente en un comunicado escrito a Le Monde.

El presentador de Touche pas à mon poste! (Es solo televisión) dijo en una publicación en Twitter: "Me acabo de enterar de la muerte de Grichka, estoy realmente muy afectado".

Participaron en el video de Cyril Hanouna.

"Lo voy a extrañar mucho. Era un chico de increíble inteligencia y se burlaba de sí mismo que inspiraba respeto. Tengo recuerdos locos con él. Pienso mucho en Igor y su familia. Muy triste."

Las noticias de La Voix De Nord (La Voz del Norte) dijeron que un colega informó: "El mismo día, el hermano de Bodganoff, Igor, también fue ingresado en cuidados intensivos en el mismo hospital y por idénticas razones".

Una fuente le dijo a Le Monde que ambos hermanos no estaban vacunados contra el Coronavirus.