Hermano de YosStop reaccionó a su denuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ryan Hoffman reaccionó a la denuncia de su hermana Yoseline Hoffman por pornografía infantil y violación equiparada.

El también influencer se pronunció luego de que YosStop fuera acusada por un video que publicó tiempo atrás en su canal de YouTube en el que se ve la violación de una menor de edad por cuatro adolescentes. La famosa revictimizó a la joven y la insultó en múltiples ocasiones, además de compartir datos personales como su nombre y apellidos.

En una entrevista a “De Primera Mano”, Ryan dijo que apenas va enterándose de la denuncia contra su hermana.

Me enteré apenas ayer en la noche, no me enteré por estar en las redes, alguien me escribió en WhatsApp de: ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?’ En Twitter me enteré, me saqué mucho de onda y no sé qué te puedo decir del tema, la verdad no estoy muy informado”, comenzó por contar.

También comentó que apenas supo de la situación se comunicó de inmediato con su hermana, quien al parecer está tranquila con todo el escándalo.

“Le hablé a mi hermana para saber si estaba bien, como cualquier hermano y me dijo que estaba bien, que no me preocupara y que iba a revisar qué onda con sus abogados, que ella no hizo nada, lo iba a revisar”, agregó.

En la misma entrevista, Ryan fue cuestionado por el caso de Rix, quien hace unos días fue detenido por abusar sexualmente de la youtuber Nath Campos.

“Alguna vez tuve una amistad con él y después él la traicionó. Me gustaría honrar lo que alguna vez fue y dejarlo así, era una persona muy conflictiva y por eso me aleje de él”, comentó.

Dicha traición de la que habla fue un malentendido en el que Rix habría insultado a la esposa de Ryan

“Está un poco loco y le contestó súper mal a mi esposa, que no se metiera en su vida y me molesté bastante. Nunca le he faltado el respeto a él, lo desaprobé y de ahí le dije bye, dejó de ser mi amigo”.