Hermano de Madonna pierde la vida

ESTADOS UNIDOS.- Anthony Ciccone, el hermano mayor de Maddona, murió a los 66 años de edad en Michigan, lugar donde la cantante vivió junto a sus siete hermanos, según los informes.

El músico Joe Jenry, quien es esposo de una hermana de Madonna, compartió una publicación dedicada a su fallecido cuñado.

“Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan hace tantos años”, escribió.

Como señala Quién, se sabía que Anthony había luchado por mucho tiempo con el alcohol, incluso se dijo que llegó a estar en condición de calle, viviendo debajo de un puente en Michigan.

Aunque en el 2017 supuestamente había completado un programa en un centro de rehabilitación y luego volvió a conectar con su familia, años antes Anthony había expresado que esta no se preocupaba por él, informó Daily Mail.

“Soy un cero a sus ojos, una no persona. Soy una vergüenza. Si me muero congelado, mi familia probablemente no lo sabrá ni se preocupará por eso durante seis meses”, dijo.