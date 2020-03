Hermano de Farruko pierde una extremidad tras grave accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Farruko se siente agradecido y con toda la actitud de seguir luchando junto a su hermano Fabián, quien sufrió un grave accidente que provocó la pérdida de una de sus extremidades.

El cantante de reggaetón informó, a través de sus redes sociales, del delicado estado de salud de su hermano, quien sufrió un accidente hace unos días.

"Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre @fabianofficialpr que sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud cúbrelo con tu manto Señor a todos mis fanáticos amigos conocidos etc. les pido una cadena de oración por mi hermanito a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar @fabianofficialpr teamo no tas solo papi esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar", se lee en un primer mensaje.

Posteriormente, Farruko informó que lamentablemente su hermano había perdido una de sus extremidades, pero festejaban que seguía con vida.

Finalmente, el cantante de temas como "Calma", junto a Pedro Capó, posteó una conmovedora fotografía en la que aparece abrazando a su hermano.

"Mi sangre aquí estamos llegue a pensar que no te volvía abrazar te amo vamo pa enzima terminator @fabianofficialpr Grax a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad", se lee en el mensaje que acompaña la imagen.

Fabián agradeció el amor y apoyo de su hermano, a quien considera un ejemplo y un guerrero de la vida.

"Lo más que a alegrado mi día hoy. Gracias por nunca dejarme solo y estar pa mi y darme fuerzas tú y @a.reyes_3 y @gustavo_rr son mi vida y mi motivación te amo con mi vida y por ustedes la doy y como te dijes siempre vas a hacer mi inspiración y mi ejemplo a seguir le doy Gracias a Dios porque tú seas mi hermano. Gracias a todo lo que me pusieron en oración mil gracias ahora es que vamos pa encima como te dije @farrukoofficial tú y yo somos guerreros y nos nos tumba nadie".