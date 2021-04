Hermano de Belinda responde si pronto se convertirá en tío gracias a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Nacho Peregrín, hermano de Belinda, fue cuestionado por los recientes rumores de embarazo de la cantante, producto de su relación con Christian Nodal.

El ahora candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez soltó una gran sonrisa al escuchar la pregunta del reportero Edén Dorantes sobre la posible maternidad de Beli.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Y al ser cuestionado sobre si próximamente se convertirá en tío, Nacho dijo: “pues a mí no me han comentado nada de eso, pero si me comentan yo se los digo. Sí he escuchado dos que tres comentarios por ahí que dicen, pero no, no creo”.

De la misma manera, el hermano de la intérprete de “Amor a primera vista” aprovechó el momento para confesar el gran cariño que tiene por el cantante de música regional mexicana. “Yo amo a mi cuñado y a mi hermana más, que ella sea feliz y siempre va a tener mi apoyo, siempre”, puntualizó.

Finalmente, Ignacio Peregrín Schüll aseguró que cuando él tenga noticias sobre el debut de Belinda como mamá será el primero en gritarlo a los cuatro vientos. “Yo les aviso, te lo prometo”, remató.