Hermano de Aracely Arámbula sale en su defensa por actitud de Arturo Carmona

Ciudad de México.- En una reciente publicación en sus redes sociales, Leonardo Arámbula, hermano de la actriz Aracely Arámbula, compartió un video con el objetivo de destacar aspectos controversiales en la relación pasada de Arturo Carmona con "La Chule".

En el clip, previamente compartido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), se muestra a Carmona expresando celos por Luis Miguel en el pasado, contrastando con su aparente felicidad en los conciertos del reconocido cantante.

Leonardo acompañó la publicación con el comentario: "@arturo_carmona ni cómo ayudarte compadre que tiene así o más fan que tiene ��".

Recordemos que Aracely Arámbula y Arturo Carmona se conocieron durante la obra de teatro "Perfume de Gardenia" en 2011, iniciando una relación que Arámbula mantuvo en secreto.

En una ocasión posterior, Carmona reveló que la causa principal de la ruptura fue la relación de Arámbula con Luis Miguel.

Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa", dijo Carmona en ese momento.