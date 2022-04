Asegura Arturo Carmona que Aracely Arámbula es cosa del pasado

Ciudad de México.- ¡Que siempre no va hablar de Aracely Arámbula! la famosa ex pareja que tanto dio de hablar en la farándula mexicana, después de haber compartido 7 años juntos, Arturo hoy en día prefiere no continuar con esta amistad.

En otra ocasiones, el actor habia platicado con la prensa sobre la excelente relación que tenía con los hijos de la actriz de 'La doña' y su ruptura amorosa, pero en esta ocasión prefirio evitar el tema.

Fue en una entrevista para el programa Ventaneando que le cuestionaron sobre su opinion de poder encontrarse a Aracely ahora que trabajarán en Televisa pero se limito a decir: “Le deseo lo mejor siempre, ¡qué bueno!, felicidades”.

Aunque Carmona fue interrogado por el reportero sobre si daria más detalles al respecto solo contesto: “Ya no, ya no, ha desearle siempre lo mejor a toda la gente”.

Carmona se pronuncia sobre lo sucedido entre Angela Aguilar y su novio

El actor no dudo en aconsejar a todos los jóvenes cuando le cuestionaron sobre que opinaba de la pareja de Angela Aguilar siendo15 años mayor que ella. Carmona aunque tiene una hija joven afirmo: “Por ahí dicen que en el amor no hay edades, y definitivamente la opinión de un padre es la que vale más cuando estamos hablando de una hija que se enamora de alguien mucho más mayor, no sé cómo lo estén viviendo ellos, lo principal es que ella está incómoda, obviamente invadir la intimidad siempre es incómodo y es muy molesto, me imagino tiene el apoyo de sus papás”.

El actor pidio a los adolescentes cuidaran mas su contenido en redes.