Hermana de Juan Pablo Zurita reveló que padece esta enfermedad autoinmune

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Juan Pablo Zurita saltó a la fama en redes sociales, poco a poco sus hermanos también fueron apareciendo en sus videos y fue Paola Zurita quien en poco tiempo empezó a hacer viral gracias a su contenido.

La joven se ha dedicado a mostrar parte de su vida personal, viajes que realiza, los ‘outfits’ que utiliza en cada uno de ellos, actualmente cuenta con más de un millón de seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Paola dio a conocer una serie de imágenes en las que mostró su piel llena de ronchas y en algunas aparece hasta llorando y triste ante la cámara.

La ‘influencer’ aprovechó para decirle a sus seguidores que fue en 2018 cuando se le detectó la enfermedad autoinmune nombre Psoriasis, que al final se dio cuenta que se debió a exceso de ansiedad, emocional y estrés.



Me acuerdo que antes de que se me detonara por primera vez, estaba con muchos dolores de cabeza, me sentía agotada, estaba súper estresada, pero seguía haciendo mi vida normal. Me sentía ansiosa y tenía ciertas incomodidades pero como la vida sigue y hay muchos distractores, decidí no hacerle caso a todo lo que sentía, hasta que aparecieron estas ronchas en todo el cuerpo que se ven en las fotos, fue el momento en el que mi cuerpo dio un grito de ayuda y me dijo: “ya te mandé todo lo demás, ahora te voy a dar en donde simplemente no lo vas a poder ocultar” Fue parte de lo que escribió la joven