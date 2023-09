Hermana de Gloria Trevi rompe el silencio tras el estreno de la serie y pide no juzgar

CIUDAD DE MEXICO. - Mildred Treviño, la hermana menor de la famosa cantante Gloria Trevi y fruto del segundo matrimonio de su padre, ha decidido hablar públicamente después del estreno de la serie "Ellas soy yo", producida por Carla Estrada y actualmente transmitida por Televisa.



En un live realizado en su cuenta de Instagram, Mildred compartió algunas de sus opiniones y sentimientos sobre la serie y su relación con su hermana.

"Tengo mi Instagram inundado, algunos tirando hate, otros intrigados. La verdad no la estoy viendo, porque la historia ya me la sé, y algunas cosas no las sabíamos, es doloroso, me perturban las injusticias", expresó la empresaria y maquillista profesional.



Uno de los momentos clave en la serie es cuando Mildred aparece y viaja a Madrid junto a Gloria Trevi para celebrar sus XV años. Ante las preguntas sobre cómo le permitieron unirse al "clan" y obtener permiso, Mildred respondió:



"Me han preguntado que, si me iban a dejar ir al clan, que cómo me dieron permiso, pero tiempo, no existe tal clan, Gloria y Raquenel eran unas niñas, sino lo pueden entender no lo juzguen, ellas eran unas chavitas cuando iban saliendo de sus casas".