Gloria Trevi relata la dolorosa pérdida de un bebé tras ser forzada a saltar de una barda

HERMOSILLO, SONORA. - La reconocida cantante mexicana, Gloria Trevi, ha compartido detalles sobre su vida personal y las controvertidas experiencias que vivió al lado de Sergio Andrade en la serie 'Ellas Soy Yo'. En el episodio 22 del programa, Trevi reveló uno de los momentos más oscuros de su vida, relacionado con la pérdida de un bebé en circunstancias traumáticas.



Durante la filmación del video musical de la canción 'La papa sin catsup', Gloria Trevi fue obligada por Sergio Andrade a realizar un peligroso salto desde una alta barda. A pesar de sus temores, Trevi saltó, pero sus piernas cedieron y sufrió una fuerte caída.



La cantante mexicana confesó que en ese momento estaba embarazada, pero Sergio Andrade la llevó a un hospital en Estados Unidos y le practicó un aborto en contra de su voluntad. Gloria Trevi temía por la seguridad de su bebé y por las posibles represalias del productor.



"En un momento de desesperación, yo le empecé a decir que no quería nada, él me agarró de los hombros y dijo 'qué te está pasando', me empezó a sacudir. Le dije '¿Sabes qué? Creo que estoy embarazada y creo que pasó algo porque estoy sangrando'. Ahí fue cuando me mandó a Houston", reveló Trevi.