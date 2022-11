Harry Styles y Olivia Wilde se "toman un tiempo" tras dos años de relación

ESTADOS UNIDOS.- Según el medio estadounidense People, Harry Styles y Olivia Wilde habrían dedicido tomarse un respiro de su relación para tomar caminos separados en sus ajetreadas vidas.

La separación, que aún no se sabe si será definitiva, fue amistosa y por motivos más que meramente sentimientales, pues las fuentes aseguraron que los principales factores fueron las agendas profesionales y compromisos familiares de ambas celebridades.

Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles. Es una decisión muy amistosa, compartió la fuente.

La pareja se mostró distante durante la alfombra roja de "Don't Worry Darling"

Mucho antes de que la directora se fijara en el intérprete de "As It Was", estuvo comprometida con Jason Sudeikis, con quien tuvo a sus dos hijos: Otis y Daisy, sin embargo, en el 2020 trascendió que luego de nueve años de relación también habían decidido cortar, justo después de que Styles se uniera al elenco de "Don't Worry Darling", pelicula dirigida por Wilde.

Al exintegrante de One Direction y a la famosa directora se les vinculó en enero de 2021 cuando fueron captados tomados de la mano en la boda del mánager del cantante británico.

Posteriormente, la pareja se fue mostrando poco a poco públicamente aunque sin dar muchos detalles de su relación. Incluso en la Alfombra Roja del Festival de Cine de Venecia de "Don't Worry Darling" decidieron no caminar de la mano y posar junto al resto del elenco.

Te puede interesar: Olivia Wilde: el insólito momento en el que le entregaron los papeles de la custodia de sus hijos a la actriz mientras estaba sobre un escenario.