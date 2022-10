Acusan a Olivia Wilde de abandonar a sus hijos y ella responde

ESTADOS UNIDOS.- Olivia Wilde dio una entrevista recientemente a la revista ELLE y habló sobre los retos que ha enfrentado como madre por tratar de proteger a sus hijos.

La actriz comparte la custodia de sus dos hijos, Otis de 8 años y Daisy de 6, con su expareja, Jason Sudeikis. Pero Wilde expresó que recibe críticas cuando la ven sola, pues la gente asume que ha abandonado a sus hijos.

"Si me fotografían sin estar con mis hijos, la gente asume que los he abandonado, como si mis hijos estuvieran en algún lugar en un coche caliente sin mí".

La también directora de cine explicó que la razón por la que la gente no ve mucho a sus hijos es porque ella misma intenta mantenerlos lejos del ojo público, pues no quiere que sean acosados por obtener fotografías suyas.

"¿Sabes por qué no me ven con mis hijos? Porque no dejo que los fotografíen", dijo Olivia. "¿Sabes hasta dónde llego para proteger a mis hijos de ser vistos por todos?", añadió.