Harry Styles rinde homenaje a la reina Isabel II

ESTADOS UNIDOS.- Harry Styles protagonizó un emotivo momento en su concierto de este jueves en el Madison Square Garden. En una presentación ocurrida en medio de muchas polémicas entorno al cantante, el protagonista de Don't worry, darling dedicó un espacio a la memoria de la Reina Isabel II.



Harry compartió la tristeza que le causaba la noticia: “En mi tierra natal, hubo una noticia muy triste hoy: el fallecimiento de la reina Isabel II”. Pidió a los asistentes unirse a él en un aplauso en honor de la fallecida monarca:

"Únase a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio”, pidió el actor británico.

Los asistentes se unieron al gesto de Styles y este les expresó su gratitud por hacerlo: "Gracias, Madison Square Garden". Así como Harry, otros artistas británicos hicieron lo propio en sus conciertos. Elton John proyectó una imagen de la reina en un traje violeta en su concierto de Toronto el jueves pasado. La banda estadounidense Guns and Roses tocó 'Knockin On Heaven’s Door' en honor a su majestad durante el Rock in Rio 2022.

Elton John’s tribute to Queen Elizabeth II tonight in Toronto. pic.twitter.com/sM3srwG2Q6 — lauren �� (@lauren_lawls) September 9, 2022

Harry Styles en medio de la polémica

Recientemente, el artista británico aclaró que no había escupido a su compañero de película en el estreno de Don´t worry, darling. También en el Madison Square Garden bromeó sobre si le había escupido o no al actor Chris Pine. Durante el concierto, explicó que había vuelto corriendo de Venecia para estar con el público estadounidense, después de "haber ido a escupirle a Chris Pine", dijo el artista con una risa que dejó entender que se había tomado las especulaciones con humor.

Recientemente, se ha rumorado sobre si acabó su relación con Olivia Wilde, después de que ambos estuvieran muy distantes en el Festival de ine de venecia. Además de su distancia con Wilde, también besó en la boca a Nick Kroll.