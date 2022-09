¿Realmente le escupió? Harry Styles aclara polémica sobre Chris Pine

VENECIA, ITALIA.- La premier de "Don't Worry Darling" en Venecia ha mantenido a Harry Styles en el ojo mediático, y no fue solo por su distanciamiento hacia su novia Olivia Wilde, con quien ha mantenido una relación desde hace aproximadamente un año.

En redes sociales, ha estado circulando un video que muestra al protagonista de la recién estrenada película, en un comprometedor momento donde, aparentemente, Styles lanza un escupitajo al actor Chris Pine, antes de tomar asiento.

Mediante un comunicado que lanzó a los medios de comunicación, negaron que dicha situación haya ocurrido en realidad, además de que calificaron a estos señalamientos como algo completamente ridículo y fabricado.

Además, también explican que la relación entre Harry y Chris es de sumo respeto, por lo que jamás podría ocurrir algo semejante; incluso, destacaron que toda especulación al respeto es un intento de crear drama en donde no lo hay:

Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe"