Harry Styles revela cómo escapó de asalto en Londres

Harry Styles habló por primera vez de cuando fue atracado con una navaja por un grupo de asaltantes de los que consiguió escapar corriendo y arrojándose delante de dos coches.

El músico británico fue asaltado el mes pasado cerca de su casa de Londres, con informes iniciales citados por el NME que sugieren que se vio obligado a entregar efectivo a sus atacantes.

Comentando por primera vez el incidente, Harry relató a Howard Stern cómo el grupo de asaltantes se acercó a él preguntándole si quería comprar algo de mariguana.

Cuando él rechazó la oferta, le preguntaron si llevaba algo de valor encima. En contra de su voluntad, les entregó algo de dinero en efectivo pero se negó a darles su teléfono, lo que enfadó a un miembro de la pandilla que se levantó la camisa y le enseño un cuchillo.

Al mismo tiempo, le pidieron que desbloqueara su teléfono, pero Harry vio entonces su posible vía de escape: "Había un pequeño lago detrás de ellos y pensé en tirarlo para que así ninguno de nosotros pudiera tenerlo, pero preferí no hacerlos enojar.

"Venían dos coches y vi la oportunidad para huir. Así que corrí hasta la carretera y me puse delante de un coche para detenerlo. Obviamente, no me dejaron entrar porque podría ser un loco. Traté de conseguir otro coche, no me dejaron tampoco. Me di la vuelta y corrí de regreso a la zona donde vivo", ha contado.

Confirmando el suceso el pasado 14 de febrero, un portavoz de la policía dijo que estaban investigando un robo a punta de cuchillo en Hampstead, un área residencial exclusiva al norte de Londres.

Y aún agregó: "Se informó que un hombre de unos 20 años fue abordado por otro hombre y lo amenazó con un cuchillo. La víctima no resultó herida, sin embargo, le quitaron efectivo. No hay arrestos ni investigaciones en curso".