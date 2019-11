Harry Styles desea ser el próximo agente 007

ESTADOS UNIDOS.- Harry Styles habló sobre su sueño de ser el próximo 007 en una nueva entrevista con Hits Radio, revelando que definitivamente consideraría aceptar el papel si se le ofrecía la oportunidad.

"Sí, quiero decir, quién no", dijo. "Crecí viéndolos. Sabes, lo amaba cuando era niño. Así que creo que es un poco el sueño de todos, ¿verdad?", señala el cantante.

El creador de éxitos "Lights Up" hizo su debut como actor en Dunkirk de Christopher Nolan en 2017, pero no ha firmado ningún concierto nuevo desde entonces. Recientemente se le ofreció la oportunidad de interpretar al Príncipe Eric en el remake de acción real de The Little Mermaid, pero rechazó el papel porque habría estado en conflicto con su agenda.

“Dispararon durante tanto tiempo y quiero hacer una gira el año que viene y tal vez cosas así. Potencialmente, tal vez no, aún no lo he anunciado ", explicó." Simplemente no se alineó”.

Sin embargo, según sus comentarios, definitivamente no dejaría pasar la oportunidad de interpretar a Bond. De hecho, el editor Lee Smith, que trabajó en las películas Spectre y Dunkerque, dijo que Styles tiene lo que se necesita para representar al agente icónico.

"Harry podría hacerlo. Si querían un Bond más joven, ¿por qué no? Lo tiene", dijo Smith a The Daily Star en 2018. "Harry es realmente bueno y puede llegar hasta el final. Es un talento excepcional y un completamente natural en la cámara. Hubieras pensado que estabas tratando con un chico con muchos años de experiencia”, señaló.