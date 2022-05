¿Harán documental de Selena Gómez?

Tijuana, Baja California.- La cantante Selena Gómez es una de las preferidas ex actrices de Disney por su talento y carisma. Actualmente, cuenta con 210 premios y 450 nominaciones.

Asimismo, la filántropa lleva años comprometida en ayudar a otros, compartiendo contenido relacionado a autoestima y 'body positive'.

Además, se encuentra actuando en la serie 'Only Murders in the Building' en Star +.

El supuesto 'documental'

Algunos rumores apuntan a que podría estar colaborando con el director de cine Alek Keshishian en un documental (quien se le reconoce por realizar una biopic de la reina del pop titulada '1991: En la cama con Madonna').

(Selena) está comprometida conmigo para compartir su VERDAD, no por su ego o incluso por su ‘marca’, sino simplemente porque cree que al compartir su verdad puede ayudar a otros"

publicó Alek en redes.

La artista por su parte no ha hablado al respecto.