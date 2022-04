Selena Gómez responde sobre su peso a los 'haters'

Tijuana, Baja California.- La cantante y actriz Selena Gómez ha sido duramente críticada sobre su cuerpo desde un tiempo atrás. Cómo dice el refrán "Al mal tiempo buena cara" pues Selena decidió aprovechar los malos comentarios para dar un aviso de 'body positive'.

Fue a través de tik tok donde la cantante compartió este contundente mensaje de apoyo a otras mujeres. Cabe mencionar la actriz ha estado luchando constantemente con la enfermedad del 'Lupus' que causa cambios recurrentes en su cuerpo.

“He estado tratando de mantenerme delgada pero ayer fui a un restaurante y comí 4 tacos, aros de cebolla, queso y un sándwich de pollo picante.

Pero no me importa, porque la gente sigue hablando de esa cosa. Que si estoy muy delgada, muy grande o eso no me queda. P*rr*, soy perfecta tal como soy”