Hallan a primer actor de Televisa amarrado en un hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva historia de maltrato een contra de un adulto mayor golpea la farándula mexicana, pues hallaron a Miguel Palmer amarrado en un hospital.

De acuerdo a la información compartida por “Ventaneando”, Valeria Palmer denunció el supuesto abandono y deterioro de su salud por parte de su expareja, Edith Kleiman.

El primer actor de 78 años de edad fue hallado desnutrido, descuidado y amarrado por los mismos médicos del nosocomio donde era atendido.

Resulta que ayer llega Carmen, mamá de mi hermano, que nos estamos turnando para verlo. Mi sorpresa es que llega y ve a mi papá con las muñecas vendadas y dicen: ‘Ah es que anoche se le tuvo que amarrar al señor’. Según porque se puso inquieto y se quiso quitar la sonda”, explicó.

“Deberían pedirme permiso, autorización, si estoy de acuerdo o no con cualquier procedimiento que tengan que hacer con mi papá, mucho menos con un maltrato. Viene de un maltrato y lo vienen a maltratar más, no es posible”, recalcó Palmer.

PACIENTES DENUNCIAN NEGLIGENCIA MÉDICA

La hija del historión denunció que varios pacientes, al parecer, también han sido víctimas de maltratos y negligencia médica.

“No es cierto (que se inquietó), les fui a discutir al hospital porque no es posible que en este tiempo estén amarrando a pacientes porque gracias a que he levantado la voz muchos han dicho lo mismo… ¿Con qué derecho o autorización están atando a pacientes? No están en hospital psiquiátrico, están convalecientes”, señaló.

Asimismo, enfureció por la decisión de los médicos y enfermeros de amarrar a su padre, pues los catalogó como “flojos”.

“(El enfermero) dijo: ‘Qué flojera estarlo vigilando y mejor lo amarro’. Y la cara de mi papá de tristeza de: ‘Por favor ya sácame de aquí ¿qué me están haciendo?’ De verdad con ganas de golpearlos”, finalizó.