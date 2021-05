Hija de Miguel Palmer ratifica denuncia contra Edith Kleiman

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de que Edith Kleiman asegurara que Miguel Palmer fue encontrado en estado crítico de salud debido a que ya no tenía ganas de vivir, Valeria Palmer, hija del primer actor, reveló que acudió ante las autoridades para ratificar su denuncia en contra de la actriz y pareja sentimental de su padre.

“Yo no quisiera que tuviera ella ninguna culpa de nada, pero todo apunta a que no hubo una atención, que hubo un descuido, decirme a mi en el hospital que no me llamó porque no tiene mi teléfono, hay cosas que no me cuadran y que es imposible no pensar mal”, explicó Valeria en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ante la pregunta sobre si considera culpable a Kleiman del mal estado de salud que padece Miguel Palmer, la hija del actor comentó: “eso ya lo dictaminarán los expertos. Hay muchas cosas que apuntan a pensar mal, ¿qué te puedo decir?, hay pruebas, hay cosas, hay frases, hay videos, hay cosas que se han encontrado, una nota de mi papá que se encontró de puño y letra de él… bastante delicada, varias cosas que ya no puedo entrar en tanto detalle”.

Al respecto de las 13 gotas de Rivotril (clonazepam) que aparentemente Kleiman le suministraba a Miguel, Valeria dijo que esto sí perjudicó el estado físico de su papá. “Sí, sí lo fue, eso sí te puedo decir, pero ya le corresponde decirlo a un médico, no te puedo decir las palabras exactas”.

Por último, Valeria Palmer aseguró que, a pesar de ver mejoría en la salud de su padre, aún se encuentra preocupada por él.

“Yo siempre digo que está bien, porque siempre me dicen los médicos que va bien, pero tuvo una fiebre y una cosita que nos espantó un poquito porque esas fiebres ya las había dejado atrás, porque tenía dos bacterias muy arraigadas, muy fuertes, y ya se fueron esas bacterias, ahora queremos saber por qué vino esa fiebre y los médicos están checando ese asunto”.