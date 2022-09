Hailey Bieber aclara si salía con Justin al mismo tiempo que Selena Gómez

ESTADOS UNIDOS.- Hailey Bieber por fin hablará sobre su relación con Justin Bieber y sobre si el cantante se encontraba saliendo con Selena Gómez al mismo tiempo. Hailey participó en el show de podcast Call Her Daddy, donde respondió a las preguntas sobre los inicios de su relación. El capítulo saldrá a la luz el 28 de septiembre.

La modelo fue cuestionada sobre su experiencia saliendo con alguien con una fama tan grande como la de Justin Bieber. En medio de la entrevista, también salió el tema de la relación de Bieber con Selena Gómez. Alex Cooper señaló que la gente estaba obsesionada con que Justin Y Selena estuvieran juntos, y lanzó la pregunta: "¿Alguna vez estuviste románticamente con Justin al mismo tiempo que ella?", inquirió.

"Es una locura: nunca he hablado de esto. Gran parte del odio que he recibido viene de la idea de "Oh, te lo robaste. La gente tiene que saber la verdad, porque hay una verdad", declaró Hailey.