"Hacen falta más escritoras y productoras": Angélica Vale

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Angélica Vale se le conoce por mostrar una actitud positiva ante la gente, detrás de su sonrisa se esconde una profunda tristeza debido a la discriminación que sufrió en un importante proyecto de su vida.

La actriz y cantante impactó a los suscriptores de su canal en YouTube que en una producción en la que trabajó hace tiempo sufrió acoso, machismo y envidia por parte de sus compañeros.

“Me hacían la ley del hielo en un trabajo... Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Yo decía ‘qué hago aquí’”, contó.

La también hija de Angélica María decía que sus compañeros de reparto la molestaban por quejarse del trato que le daban.

“Me preguntaban: ‘¿Estás cómoda en tu trabajo?’ Y yo decía ‘No, me choca venir’. ¿Cómo iba yo a estar cómoda? Y entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, ¿pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, fue horrible”, confesó.

Pero las cosas cambiaron cuando llegó a “La Parodia”, donde las cosas estuvieron bastante bien por un tiempo. Sin embargo, dijo que poco a poco el ambiente se tornó machista, pues los chistes iban más enfocados a los hombres.

“Desgraciadamente estamos en una carrera donde los hombres siguen manejando todo, entonces llegaba un momento en el que al final de ‘La parodia’, yo ya decía: ‘Ya nomás imito a Verónica Castro’. Está padrísimo, pero ya llevaba cinco años imitando a Verónica Castro’. Yo decía pónganme algo más”, comentó.

“Empezaban con un humor más subido, como la albureada, que es un doble sentido muy fuerte en el que las mujeres siempre vamos a perder, ahí nos podemos meter a cotorrear. A mí no me gustaba decir albures y muy pocos dobles sentidos, los escritores sabían eso”, continuó.

Por este motivo, Angélica recalcó que hacen falta más mujeres escritoras que hagan contenido que puedan disfrutar tanto el público masculino como femenino.

“Fueron cosas que se les fueron de las manos, escribieron sólo cosas de hombres. Faltan mujeres escritoras, mujeres productoras, ni modo que estuviera yo ahí sola. Todo eso va cambiando”, remató.