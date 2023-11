Habrá una película sobre Elon Musk dirigida por Darren Aronofsky y producida por A24

Darren Aronofsky es un reconocido director, guionista y productor de cine estadounidense. Es conocido por películas que exploran temas complejos y emocionales con un estilo visual distintivo.

Algunas de sus películas más famosas incluyen "Requiem for a Dream", "Black Swan" y, más recientemente, "The Whale", que le valió a Brendan Fraser el premio Oscar al Mejor Actor el año pasado. Su trabajo tiende a ser provocativo y desafía a menudo las convenciones narrativas y visuales. Además, ha incursionado en proyectos que abordan temas filosóficos y existenciales.

Se ha anunciado su próximo proyecto, el cual ha sorprendido a su audiencia: una película biográfica sobre la vida de Elon Musk.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Musk es un empresario, inventor e inversor sudafricano-estadounidense conocido por su trabajo en empresas pioneras en tecnología y aeroespaciales. Es el CEO de SpaceX, una empresa que ha revolucionado la industria al desarrollar cohetes reutilizables con el objetivo de hacer los viajes espaciales más accesibles. Musk también es el CEO de Tesla, una compañía de vehículos eléctricos que ha transformado la percepción y la viabilidad de los automóviles eléctricos. Este año adquirió la red social Twitter y la renombró como "X".

La película fue confirmada por A24 a IndieWire. Estará basada en la biografía de Walter Isaacson sobre el magnate tecnológico y CEO de SpaceX, publicada en septiembre pasado. La biografía de Isaacson sobre Steve Jobs en 2011 inspiró la película nominada al Oscar en 2015 dirigida por Danny Boyle.

También podría interesarte: Elon Musk convertirá X en una app de citas "X Dating"

¿Qué es A24?

A24 es una empresa estadounidense independiente de entretenimiento que se especializa en la producción de películas y televisión, así como en la distribución cinematográfica. Con sede en Manhattan, fue fundada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges.

Son creadores de algunas de las películas más exitosas de los últimos años, como "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Talk to me", "Lady Bird", "Moonlight", "The Whale" y “Midsommar”.