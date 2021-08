Habrá un funeral en “And Just Like That…” y especulan nombre del personaje que “matarán” en la serie

NUEVA YORK.- En medio del rodaje de la nueva temporada de “Sex and The City” que será llamada “And Just Like That…”, se filtraron imágenes de un supuesto funeral que habrá durante la historia y los fans comenzaron a especular los nombres de los personajes a los cuales habrían “matado”.

Y es que después de saberse que “Samantha Jones”, personaje interpretado por Kim Cattrall, no participaría en esta nueva edición de la serie producida por HBO Max, se rumoró que tendrían que “matar” al personaje para desaparecerlo en la historia.

Ante la polémica surgida antes de iniciar el rodaje, los creadores del prometedor proyecto aseguraron a los fans que “Samantha” no moriría, simplemente ya no estaría más en las vidas de “Carrie Bradshaw”, “Miranda Hobbes” y “Charlotte York”.

Otro de los personajes entrañables de la exitosa serie de la década del 2000 y que no aparecerá en la historia es “Mr. Big”, esposo de “Carrie Bradshaw” e interpretado por Chris Noth, lo que puso un poco tristes a los fans, quienes aseguraron que no será lo mismo sin ellos.

Pero la tensión se incrementó el pasado fin de semana cuando Evan Kline, un fan de la serie, publicó en TikTok una serie de videos en los que aparecen varias personas esperando las grabaciones de una escena en las que parece sería un funeral.



¿QUIÉN ES EL PERSONAJE QUE MURIÓ EN “AND JUST LIKE THAT…”?

Las especulaciones de que los fan serán fueron engañados por los productores de “And Just Like That…” al decir que no “matarían” a los personajes principales, se hicieron presentes en las redes, luego de ver las imágenes de Evan Kline en su red social.

El propio fan aseguró que podría tratarse del funeral de “Samantha” o “Mr. Big”, lo que habría puesto tristes a los demás seguidores de la serie al sentirse engañados por los creadores, aunque mencionaron que no “matarían” a Samantha, pero nunca hablaron de “Mr. Big”.

La producción del proyecto no ha desmentido ni confirmado la hipótesis de los seguidores, de quienes se ha dicho, han perdido el interés de ver esta nueva temporada de “Sex and The City” y por esa misma razón es que se está “filtrando” información que causa controversia.

Hace dos semanas también se mencionó en los medios estadounidenses que “Samantha” podría volver a la serie en una segunda etapa, precisamente porque los fans querían verla junto a sus tres amigas entrañables, y aunque no se ha confirmado la información, Kim Cattrall fue vista haciendo ejercicio en Central Park el pasado fin de semana.