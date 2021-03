Habla Sara Sosa sobre audio donde aparentemente presiona a José José para irse a Miami

Ciudad de México.- Sara Sosa hizo frente a los señalamientos en su contra sobre el supuesto secuestro de José José y la aparente presión que ejerció en su padre para llevárselo a vivir a Miami meses antes de su fallecimiento.

Durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, la hija menor del “Príncipe de la Canción” rompió el silencio con respecto al audio donde presuntamente se le escucha presionando a José José para que le firmara un documento y puedan irse a Estados Unidos.

“Parece como si fuera así, pero la cosa es que cuando nosotros fuimos a ayudar a papi, que él mismo lo pidió, nadie supuestamente puede estar en el cuarto, y habías unas como 20 personas, y pues mi papá fue el que pidió firmar un documento de traslado”, dijo en primera instancia Sara.

Sobre la parte más álgida del audio, donde se escucha a Sara decirle al intérprete que firme el documento, la joven explicó: “mi papá me seguía como que, mirando, (pidiéndome) ‘firmémoslo en el otro cuarto’, y yo ahí le estoy diciendo ‘no, o sea, ya no hay otro lugar, no hay oportunidad, hay que hacerlo ya, entonces ahí fue cuando él dijo ‘bueno, está bien, ya lo hacemos aquí y ya’”.

De la misma manera, desmintió que José Joel fuera a su casa a buscar a su padre, luego de que ella fue acusada de secuestro. “Fíjate que él nunca llegó aquí a la casa, por eso a veces digo yo ‘¡oh, eso no fue así!’. No, para nada, en ese momento lo que llegó fue la policía. La policía pues avisa ‘la acusación, pero pues entramos a ver, nosotros sabemos que no es verdad, pero es nuestro trabajo venir a reportar que no es verdad’”.

Por último, ante el comentario de que las diferencias entre José José y su hijo fueron porque José Joel llegó a hablarle del tema de la herencia estando el intérprete de “El Triste” en la cama del hospital, Sara dijo:

“Eso igual yo creo que pasa hasta en las mejores familias y eso no solamente pasó acá, eso pasó en México y hace años, eso siempre pasó entre ellos, pero yo como siempre he dicho, como sé la base de lo que siempre ha sucedido, pues venía mucho antes de que papi haya fallecido”.

