HBO MAX: Revelan el precio de suscripción en México

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡La espera llegó a su fin! HBO Max está listo para tocar tierra mexicana el próximo 29 de junio.

Desde hace tiempo, la plataforma de streaming de WarnerMedia prometía ser un fuerte competidor para otros servicios como Netflix, Disney + y Amazon Prime.

Ahora, HBO Max llegará a Latinoamérica el próximo mes, y acaba de revelarse cuál será el precio a pagar en cada país, incluyendo México.

HBO MAX: ESTOS SERÁN LOS PRECIOS

HBO Max ofrecerá dos paquetes de contratación: El estándar, con costo de 149 pesos, y el Móvil de 99 pesos.

HBO MAX: ESTOS SERÁN LOS PRECIOS



���� $99/mes Móvil | $149/mes Estándar

���� $359/mes Móvil | $529/mes Estándar

El primer plan dará la oportunidad de acceder al contenido a tres usuarios simultáneamente, además de tener la opción para descargar contenido y video de alta definición.

El plan móvil, el más económico, ofrece las mismas ventajas, con la diferencia de ser diseñado para un solo usuario.

El catálogo de HBO Max tendrá series y películas muy populares de la cultura pop, con contenidos de HBO, DC Films, Warner Bros, Cartoon Network y Adult Swim.

Entre los títulos que podrán disfrutarse se encuentran ‘Friends’, ‘Mortal Kombat’, ‘Game of Thrones’, ‘Rick y Morty’, ‘Godzilla vs Kong’, ‘El señor de los anillos’, ‘Harry Potter’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Sex and the City’, ‘Las Chicas Superpoderosas’, ‘Gossip Girl’, entre otros más.

Asimismo, también tendrá los contenidos originales de la plataforma, como “House of Dragon”, la serie precuela de “Game of Thrones”, que estará centrada en la Casa Targaryen.

También estará la nueva película “Zack Snyder’s Justice League”, que se estrenó el pasado marzo a nivel mundial y estuvo disponible temporalmente en algunos países en los que todavía no se estrenaba HBO Max.

“The Witches”, la película de “El Increíble Mundo de Gumball”, el reboot de “Gossip Girl”, la nueva serie de los “Tiny Toons” y más, también forma parte del catálogo original de la plataforma.