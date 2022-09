Gustavo Adolfo ofrece disculpas a compañeras tras enfurecer en vivo.

Ciudad de México.- Tras ser transmitido en vivo una pelea entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en el programa Sale el Sol, decidieron explicar a la audencia que sucedido.

El día de ayer […] hubo discrepancia de opiniones, y yo me calenté, me molesté, es una discusión que debió haber sucedido en privado, que debió haber sido en una oficina ante la productora de este programa o ante Bere, que es la coordinadora de espectáculos y no frente a ustedes”

inició su mensaje Infante.

Y añadió: “el espíritu de Imagen Televisión es el de compañerismo, el del respeto, y yo tengo muchos años trabajando en esta empresa, lo conozco bien, y sí el día de ayer me exalté con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, ¡discúlpenme por favor!, porque vamos a seguir trabajando, porque somos gente que llevamos mucho tiempo en los medios, que no en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien, pero si tenemos que llevarnos con respeto y profesionalismo”.

Asimismo, Gustavo Adolfo recalcó: “el día de ayer hubo una exasperación de mi parte, soy un ser humano también, y me enojo también y me molesto en ocasiones, pero en aras de la audiencia, del programa y del respeto a ustedes compañeras, no volverá a ocurrir”.

La conductora habla de la situación

Por su parte, Ana María Alvarado comentó: “Pues qué bueno, muchas gracias, como dices, primero una disculpa al público, las cosas es que la verdad se salieron de control, no supimos hacia dónde iban, yo trataba solamente de calmar la situación para no dar ese espectáculo ante el público […] y como dice Gus, de ahora en adelante trabajaremos con respeto aunque tengamos diversidad de opiniones, no todos opinamos igual y yo creo que es el chiste de ‘Pájaros en el alambre’, y de cualquier programa de espectáculos que cada quien tenga una opinión propia, diferente al de enfrente, porque si todos opináramos igual, pues sería bastante aburrido”.

A su vez, Joanna Vega-Biestro manifestó: “Fue un momento sumamente lamentable […] fue un momento en el que todos tenemos que aprender a decir ‘no a la violencia’, tenemos que ser muy conscientes, pero también ver lo positivo, y es la discusión que se genera en redes sociales”.

Finalmente, la presentadora dijo: “Te agradecemos la disculpa, finalmente uno sigue aprendiendo, sigue reconociendo el respeto hacia la opinión de alguien más. El que alguien opine diferente a ti no significa que te esté faltando al respeto, creo que ese es el mensaje que nos podemos quedar […] y como todos tenemos aquí muchos años trabajando, cada quien va a defender ese lugar que se ha ganado y ese lugar por el cual ha trabajado, y trabajado muy duro”.