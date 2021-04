Gustavo Adolfo Infante reacciona a la entrevista de Pati Chapoy a Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante acaba de pronunciarse sobre lo que Enrique Guzmán dijo de él durante una entrevista que ofreció a “Ventaneando”.

El cantante de “La Plaga” despotricó contra el periodista de “De Primera Mano”, luego de que éste transmitiera una entrevista a su nieta, Frida Sofía, en el que ella lo acusaba de haberla tocado de forma indebida desde que tenía cinco años de edad.

El ex esposo de Silvia Pinal y padre de Alejandra Guzmán criticó que el comunicador no lo haya llamado para pedir su versión y que publicara dicha nota, a pesar de conocerlo a él.

“Es la culpa del periodiquero, pero tiene razón. Le va a sacar jugo a su entrevista y a eso se dedica, de eso vive, es un miserable. Ya le dije que es un miserable, conociéndome, no debía haber pasado una entrevista así sin haberle, por lo menos, metido una opinión mía, pero no, el malo soy yo y cada quien hace lo suyo”, dijo Enrique en “Ventaneando”.

“Algún día le voy a romper el hocico si es necesario”, sentenció.

Por este motivo, Gustavo Adolfo Infante acudió a su canal de YouTube y respondió a la molestia de Enrique Guzmán, al decir que él no podía ignorar una denuncia de abuso sexual.

Fui a hacer una entrevista. No me dedico a hacer Relaciones Pública. No me dedico a limpiar la imagen de la gente”, comenzó Gustavo.

Yo no puedo decir si el señor Guzmán es culpable o no, yo no estuve ahí, pero mi obligación como periodista, como reportero, como comunicador, es atender a las personas”.

Dejó en claro que no pagó ni recibió ningún dinero por la exclusiva y que su único fin era escuchar lo que Frida Sofía tenía que decir.

“Escuchar su verdad, lo que ella tenga que decir. Y ella lo dijo muy claramente, ‘me manoseaba desde que tenía cinco años de edad’. Y ella, esta chava ha sido congruente”, expresó el periodista.

Respecto a la amenaza de Enrique, argumentó lo siguiente:

“El día de ayer, el señor Enrique Guzmán, me dijeron, que dijo en el programa de televisión que me iba a romper el hocico cuando me viera. Yo creo que el señor Guzmán tiene problemas mucho más serios que romperme el hocico. Yo soy un reportero, yo fui a hacer una entrevista. Yo a usted también lo he tratado con mucho respeto, señor Guzmán. Esto es una denuncia de un delito y no se puede callar”, refirió.