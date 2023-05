Gustavo Adolfo Infante da su postura sobre salida de Alex Kaffie

CIUDAD DE MÉXICO.-El reconocido periodista de espectáculos Álex Kaffie anunció su decisión de no regresar al programa matutino "Sale el Sol" después de verse envuelto en un conflicto con el también periodista Ignacio Francisco López Ramírez, mejor conocido como Nacho Lozano.

El desencuentro entre Kaffie y Lozano se remonta a la visita de este último al programa.

Según el comunicado de Kaffie publicado en sus redes sociales, él criticó las exigencias de Nacho Lozano durante su participación lo que habrían llevado a los ejecutivos de Imagen Televisión, casa productora del programa, a castigar a Kaffie quitándolo de la pantalla sin goce de sueldo.

Si bien este castigo ha concluido, Kaffie ha tomado la drástica decisión de no regresar al programa, argumentando que no desea trabajar en un canal donde la libertad de expresión no es la misma para él y para Lozano.

En su mensaje, Kaffie hace énfasis en el trato respetuoso que recibió por parte de los antiguos productores del programa, Andrés Tovar y Alejandra Luke, a quienes agradece sinceramente. Sin embargo, parece que la presencia de Nacho Lozano en "Sale el Sol" ha dejado una huella profunda en la postura de Kaffie.

El texto también revela detalles sobre la supuesta promoción de un noticiario propio por parte de Nacho Lozano durante su visita al programa. Según la columna de Kaffie, Lozano habría exigido ser entrevistado únicamente por Paulina Mercado, generando molestia en el periodista ahora retirado de "Sale el Sol".

Gustavo Adolfo Infante dice que no sabía

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, quien mostró su simpatía hacia Nacho Lozano, dejó claro que el conflicto no es de su conocimiento directo debido a su ausencia en el programa durante ese período.

Asimismo, resaltó la importancia de la privacidad en el ámbito laboral y expresa su deseo de éxito para Álex Kaffie en sus futuros proyectos.