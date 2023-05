Ana María Alvarado rompe el silencio por renuncia de Alex Kaffie ¡Fuertes declaraciones!

CIUDAD DE MÉXICO.-En una inesperada noticia para el mundo del espectáculo, el reconocido periodista de espectáculos Alex Kaffie ha anunciado su salida del exitoso programa matutino “Sale el Sol”, de Imagen Televisión.

A través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, Kaffie reveló los motivos detrás de su decisión, dejando a sus seguidores y compañeros de trabajo sorprendidos.

En el mensaje, Alex Kaffie mencionó sentirse censurado y expresó su malestar.

Según sus declaraciones, Nacho Lozano se negó a ser entrevistado por los demás conductores, mostrando preferencia únicamente por Paulina Mercado.

Esto lo reveló Alex en una columna de opinión, lo que lo llevó a ser castigado unos días de la empresa.

Esta situación llevó a Kaffie a tomar la determinación de no regresar al programa, argumentando una violación a su libertad.

“El periodista de espectáculos, reconocido por su estilo simpático y su habilidad para entretener al público, será extrañado por sus seguidores y colegas”, según dijo Ana María Alvarado.

“Su partida deja un hueco en el equipo conformado por Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Alvarado”.

Yo lo lamento mucho (la salida de Alex), creo que éramos un equipo de los más fuertes de la televisión, sin embargo, pues uno no se puede meter en las decisiones de un compañero”, comentó la conductora.

Ana María Alvarado: Nos dijeron que Alex estaba de vacaciones

Ana María señaló que la producción le había dicho que Alex estaba de vacaciones, en vez de haberles dicho la verdad, que era que estaba suspendido por sus comentarios contra Nacho Lozano.

“En la producción nos dijeron que andaba de vacaciones, que había llevado a su mami -que ama tanto- a algún lado y que ya después regresaría”, contó.

Por último, Ana María recalcó que es probable que su ex compañero ya no le tome la llamada, pero le deseó lo mejor.

“Alex sé que ya no me vas a tomar la llamada, no voy a saber de ti, pero desde aquí te digo que lo lamento mucho, eres un gran compañero, nos divertíamos mucho, pero tú sabes por qué tomas esas decisiones”.