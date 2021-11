Gustavo Adolfo Infante critica a Carlos Ballarta por comentario en contra de "Chespirito"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la gran polémica en la que se involucró el standupero Carlos Ballarta por los comentarios negativos hacia Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, algunos medios lo criticaron por creer que estaba insultando su memoria y su gran trayectoría laboral y artística por la que es reconocido.

Ahora, fue el turno de Gustavo Adolfo Infante quien dio su fuerte opinión en el programa "De Primera Mano", en donde señaló que, antes de sus declaraciones en contra del artista, ni siquiera sabía de la existencia del comediante, además de confesar que su apariencia lo intimida.

Y es que el presentador de programas de espectáculos reconoció que desconocía por completo el trabajo de Carlos Ballarta antes de que los medios de comunicación hablaran de él por criticar a Chespirito.

Yo no lo tenía ubicado en el mapa. A lo mejor por falta de tiempo de ver el show de gente que no conozco”, informó.

Luego de ese polémico comentario, Adolfo Infante destacó que su postura en contra de Bolaños solo le funcionó como un método de publicidad y para ganar fama entre el público mexicano: “Hablar de una persona muerta, además de un emblema de la comedia en Hispanoamérica con tal de colgarse”.

Como si fuera poco, el periodista no solo insultó sus acciones, sino que también aprovechó la conversación para hablar de la apariencia física del standupero, y confirmó que parece alguien del que podría huir si se lo encuentra en la calle: “Lo único que me provoca es que sí lo veo, me echo a correr esperando que no me asalte”, expresó en "De Primera Mano".

Por su parte, la conductora del programa, Mónica Noguera, destacó que era fácil que las opiniones se dividieran por sus declaraciones, y es que según la presentadora se trata de distintas generaciones, pues la comedia de Carlos Ballarta es considerada como 'ácida'.

De momento, el standupero no se ha pronunciado por las palabras de Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, hace unas semanas confesó que no se arrepiente de lo que dijo sobre Gómez Bolaños y publicó varias veces en su red social que mantiene su postura en contra de Chespirito por simpatizar con la dictadura de Pinochet.

¿Cuándo surgió la polémica de Carlos Ballarta?

Todo comenzó durante la participación del comediante en el programa "Versión extendida con Tenoch Huerta", y es que los presentadores lo cuestionaron sobre la comedia de Gómez Bolaños.

Ante esta pregunta, Carlos Ballarta expresó que el trabajo de Chespirito, para él, es una de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y es que el joven cree que no debería apoyarse su trayectoria por haberse presentado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, la cual es recordada por los fuertes eventos de violencia.