Gustavo Adolfo Infante asegura que por esta razón terminaron Belinda y Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal, varias versiones han salido a la luz por la falta de información que las celebridades brindaron al momento de anunciar el fin de su compromiso.

Sin embargo, una de las especulaciones que más llamó la atención del público fue la que reveló el programa Chisme No Like, pues los conductores aseguraron que la cantante le pidió a su exprometido 5 millones de dólares para saldar su cuenta con el SAT, cuando solo debía 500 mil dólares.

Y ahora, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la presunta versión oficial por la que Nodal y Belinda terminaron. Según el periodista de espectáculos, los famosos rompieron por 'culpa' de Christy Nodal, pues mencionó que la madre del artista sonorense presuntamente pidió una auditoría para saber en qué estaba gastando su hijo.

Durante una transmisión En Vive en Facebook, el conductor contó que el intérprete de "Adiós amor" le daba regalos bastante caros a Belinda y que incluso, cuando la actriz debía viajar a España, él se encargaba de pagar todo con tal de que su entonces pareja estuviera cómoda. El dato más sorprendente es que Nodal también le habría pagado al staff de la famosa.

Nodal empezó regalándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda en un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía", reveló.

Presuntamente, tras regresar la intérprete de "Luz sin gravedad" de España, la madre de Christian Nodal y su contador comenzaron a investigar sobre los gastos que se realizaron en el país. Ante la cantidad de dinero muy elevado que se estaba gastando, Christy se mostró bastante molesta por creer que "le estaban viendo la cara" a su hijo, por lo que le hicieron una auditoría al cantante.

Gustavo Adolfo Infante mencionó que Belinda la esta pasando muy mal, aunque destacó que ella jamás 'obligó' a Nodal que pagara o que le diera regalos ostentosos, así como tampoco obligarlo a tatuarse su rostro o su nombre, por lo que asegura que ella no es la culpable de nada.

"Me cuentan que Belinda está en grito, que no quieren saber nada del mundo, nada de nada, que está en la depresión total. Está llorando. Pero la culpa no la tuvo Belinda, eh, la culpa la tuvo Nodal por querer complacer, para apantallar, para tenerla en la bolsa de su corazón", expresó.

Para concluir, el periodista hizo énfasis en que el intérprete sonorense es muy joven para la actriz, incluso dijo que él "es un chamaco y Belinda es una mujer". Ante esto, comentó que la situación no abre paso a los comentarios negativos, ya que los dos salieron lastimados con la ruptura.