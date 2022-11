Gustavo Adolfo Infante aclara todo sobre su supuesta orden de aprehensión

Sergio Mayer vuelve a estar envuelto en la polémica por el acuerdo de culpabilidad que mantuvo con Gustavo Adolfo Infante desde hace unos años y que los habría sometido a un proceso judicial.

Todo esto lo inició un tuit de ex Garibaldi en el que afirmó que el presentador será detenido. A pesar de que no dijo específicamente a quién se refería, el reportero de entretenimiento luego replicó, permitiendo que todos vieran que era él.

“Adivinen ¿Qué conductor de TV anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de Imagen Televisión”, escribió a través de cuenta de Twitter.

Hace poco, Gustavo Adolfo Infante le respondió al cantante a través de una transmisión de Facebook. El presentador mencionó que hubo varias razones por las que el cantante no apareció en dos de sus programas, pero nunca titubeó.

El conductor de 'Sale el Sol' explicó que fue arrestado durante seis horas luego de mencionar a la actriz Gaby Spanic en uno de sus programas, porque ella intentó pagar una cuenta con un auto viejo.

Que tengo una orden de arresto por desacato a un juez por el tema de una actriz de la cual no puedo decir su nombre y el día de hoy un señor que me demandó Sergio Mayer pone que me estoy escondiendo pone que tengo una orden de arresto por violentar a una actriz”.