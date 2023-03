Guillermo del Toro y la vez en que le preguntaron si era americanista: "Ni madres"

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer Guillermo del Toro ganó otro premio Oscar, ahora a Mejor Película Animada, con "Pinocchio", por lo que el orgullo de sus fanáticos no deja pasar desapercibidos otros momentos donde el director de cine ha destacado.

Claro, al ser una celebridad, no todo donde puede destacar tiene que ver con el trabajo artístico detrás se sus obras, y tal fue el caso cuando hace tiempo Del Toro fue cuesitionado en redes sociales acerca de si era seguidor del América, equipo de la Liga MX.

En ese momento, el recién galardonado dio una respuesta corta y concisa: "Ni madres".

Fue en el 2016 cuando un usuario en Twitter le preguntó:

Hola Guillermo, ¿es cierto que eres americanista de hueso colorado? Por favor responde que la duda no me deja dormir", se leía en una publicación que ahora ya no aparece, pues fue borrada.