Tijuana, Baja California.- Guillermo del Toro quedó encantado con la nueva producción de Avatar 2 del director James Cameron y así lo manifestó en redes.

Entre las primeras impresiones, el conocido director escribió: "Lo vuelvo a decir: Avatar 2 - al verla te das cuenta de cuánto tiempo hace que no ves una PELÍCULA-PELÍCULA (así, en mayúsculas)"

dijo.

El estreno mundial de la esperada cinta será el próximo 16 de diciembre, su La primera entrega se estrenó el 17 de diciembre de 2009 y recaudó cifras millonarias.

Hace días atrás había declarado sobre este filme su apreciación: "Un logro asombroso: 'Avatar: TWOW' (The way of water) está repleto de majestuosas vistas y emociones a una escala épica y épica. Un maestro en la cima de sus poderes".