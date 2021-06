Guerreros 2021 revela los nuevos integrantes tras pausa por contagios de Covid-19

MÉXICO.- Sin más tiempo que perder el programa de competencias “Guerreros 2021” anunció su regreso al Canal 5 después de la ola de contagios entre participantes e integrantes de la producción por el virus de SARS-CoV-2.

Tras una semana de ausencia, la emisión de Televisa sorprendió con la reincorporación del programa, pero con una gran lista de reemplazos para los concursantes que siguen en recuperación de los recientes contagios. Dando lugar a su regreso en el presente lunes con “los integrantes de refuerzos” en su programación habitual.

La página oficial de instagram de @guerrerosofmx estuvo en comunicación constante con los seguidores del reality y elaboró distintas encuestas que anunciaban el regreso de participantes de temporadas pasadas como los suplentes de aquellos que aún no pueden regresar. Con intención de no perder su fama y no desesperar a los fans del show, "Guerreros 2021" tomó la decisión de integrar nuevos participantes en espera de la recuperación de los equipos de Leones y Cobras.

¿Quiénes son los integrantes que tomarán el lugar del elenco contagiado?

Los refuerzos para el equipo de los Leones estará integrado por: Pico, Gualy Cárdenas, Nico Lagarreta, Mau Hernández, Memo Corral, Rafael Nieves, Ella, Aurélie, Barbie Juárez y María José Suárez.

Mientras que, el nuevo equipo de las Cobras estará conformado por: Rodrigo García, Chuy Almada, Karla Castellanos, Raúl Sandoval, Jorge Losa, Luciana Burkle, Fer Corona, Suly, Maripily y El Guana.

Hay quienes destacan por haber participado en la temporada pasada, por lo que habrá muchas caras conocidas.